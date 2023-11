Quartu, via alla festa degli alberi: gli alunni baby giardinieri coltivano gli orti urbani

Un piccolo gesto d’amore con un grande significato per l’ambiente. È con questo spirito che le scuole quartesi hanno voluto celebrare la Festa degli alberi 2023: un evento che vedrà coinvolti complessivamente 918 bambini in dieci scuole cittadine, dal 21 al 25 novembre, in uno speciale tour volto a diffondere il rispetto per la natura anche fra i più piccoli. Nella mattinata inaugurale della manifestazione sono state coinvolte tre scuole: quella dell’infanzia di via Allegri e primarie di via Vico e via Beethoven, dell’istituto comprensivo 4. Domani sarà la volta di via Prati e via Foscolo, mentre il 23 novembre toccherà alla scuola di infanzia di via Bonn ed alla secondaria di via Tiziano. A seguire la scuola d’infanzia di via Dei Cicloni e la secondaria di via is Pardinas. Ultima tappa presso la secondaria di via Bach il 25 novembre.