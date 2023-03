Quartu, via ai lavori per il primo teatro: 460 posti nel cuore della movida pronti nel 2024

Chiavi consegnate, cemento e poltroncine nuove di zecca presto realtà in via Marconi a Quartu dove, sulle ceneri del vecchio cineteatro, sorgerà il primo vero teatro della terza città della Sardegna. Ad annunciarlo è il sindaco Graziano Milia: “Ho il piacere di informarvi che sono state consegnate oggi alla ditta incaricata le chiavi del cantiere che farà finalmente rinascere il Cineteatro Il Nuovo di via Marconi. Significa che già dai prossimi giorni inizieranno i lavori che entro un anno porteranno al recupero e alla riapertura di un importante luogo culturale per troppo tempo negato ai cittadini della terza città della Sardegna. Nei mesi scorsi era stato approvato il progetto tecnico-esecutivo ed espletata la gara per l’individuazione dell’operatore assegnatario dell’appalto da oltre 2 milioni di euro, finanziato con i fondi del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana, fondi che si rischiava di perdere a causa del lungo stallo del progetto nelle passate legislature. Ora quel rischio è scongiurato: con i suoi 460 posti di capienza, il nuovo Cineteatro sarà non soltanto un polo di sviluppo culturale per la nostra città, ma speriamo anche per il resto della comunità isolana”.

Quartu potrà avere il suo primo teatro, attrezzato anche per ospitare convegni, oltre a show, concerti e spettacoli, a due passi dalla “movida” di viale Colombo, la strada diventata famosa per i tanti locali food.