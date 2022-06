Un vasto incendio è scoppiato a Quartu, in via Fiume, nel solito canneto dove, da anni, appena si alzano le temperature i roghi sono, purtroppo, di casa. La visibilità è ridotta quasi a zero per il tanto fumo, e il traffico è in tilt: la polizia, intervenuta dopo pochi minuti, sta cercando di fare tutto il possibile per limitare al massimo i disagi agli automobilisti. Contro le fiamme, invece, stanno lottando i Vigili del fuoco, arrivati a sirene spiegate dalla caserma provinciale di viale Marconi e i volontari quartesi del Paff. Le alte temperature stanno rendendo difficoltose le operazioni di spegnimento delle fiamme.

L'articolo Quartu, vasto incendio nel canneto di via Fiume: fiamme, fumo e traffico in tilt proviene da Casteddu On line.