Quartu, vandali scatenati al Quartello: “Auto danneggiate nella notte, speriamo ci siano telecamere”

Vandali scatenati nel rione residenziale del Quartello, a Quartu. Nella notte, infatti, sono state prese di mira le automobili di più di un residente. Vetri rotti, non si sa se in qualche caso siano stati compiuti anche dei furti. Ma ciò che è certo è che non è la prima volta che i malviventi fanno “visita” nel rione. A denunciare tutto con un post pubblicato sui principali gruppi Facebook di Quartu è un giovane, William C. Anche la sua vettura non è stata risparmiata dalla furia dei vandali: “Atti vandalici in via Ungheria Quartu Sant’Elena. Anche altre automobili sono state danneggiate. Molto probabilmente denuncio”, scrive il giovane.

Che, contemporaneamente, lancia un appello: “Se qualcuno avesse qualche telecamera da cui si possa capire cosa sia successo provi a contattarmi”.