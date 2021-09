Venticinque tra medici e infermieri, nove postazioni e un camper. In piazza Sant’Elena a Quartu è tutto pronto per’open day vaccinale di domani, venerdì primo ottobre. Prime dosi per tutti gli over 12, anche non quartesi, che si presenteranno con un documento d’identità (nel caso dei minori, insieme a un genitore o il rappresentante legale) dalle diciotto alle 23. La macchina organizzativa dell’Ats è già in moto, i tendoni saranno ultimati entro oggi: “La serata sarà caratterizzata da momenti di intrattenimento musicale e dalla possibilità, per tutti coloro che si vaccineranno, di usufruire di un buono consumazione da 5 euro presso uno degli esercizi commerciali presenti nella piazza”. È questo il punto principale dell’aperivax: la formula imbastita da Ats e Comune di Quartu era già nota, un drink gratis per tutti quelli che si vaccineranno. E, con l’occasione, scatta anche la rivoluzione per quanto riguarda la viabilità della piazza.

Ecco l’elenco delle variazioni: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della via Diaz, nel tratto compreso tra la via Zara e la via Firenze, dalle ore 14.00 alle ore 24.00; interdizione alla circolazione e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Sant’Elena, fronte sagrato basilica di Sant’Elena, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, ad eccezione dei veicoli nella disponibilità delle persone autorizzate; direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da via Zara all’intersezione con la via Diaz, dalle ore 08.00 alle ore 24.00; direzione obbligatoria a diritto per i veicoli provenienti da via Marconi all’intersezione con la piazza Sant’Elena, dalle ore 08.00 alle ore 24.00.

L'articolo Quartu, vaccini sprint e musica nell’aperivax in piazza Sant’Elena: “9 postazioni e ticket di 5 euro per il drink” proviene da Casteddu On line.