Quartu, uno stormo di cornacchie attacca due cucciolate di gattini: aiutiamoli!

Sos a radio zampetta sarda, il grido accorato di Antonella Zonca dell’ Associazione Zampe Matte Onlus: “Ho assistito a uno scenario terrificante, uno stormo di cornacchie ha preso d’ assalto due cucciolate di 12 gattini di circa 2 mesi. I micini in questione sono nati in un giardino, attualmente i parenti dell’ anziana proprietaria della casa, hanno dato l’ ultimatum di far sparire i gattini.

Da diverse settimane cerco adozione anche attraverso i canali social, ma non sono ancora riuscita a farli adottare.

Per ultimo ci mancavano le cornacchie aggressive, che non danno tregua ai poveri gattini, ignari del pericolo che corrono.

Sono bellissimi, la maggior parte dal manto mielato, aiutatemi a salvarli.”

Info al +39 335 146 7414

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram

Fonte: Casteddu on line