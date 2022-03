Quartu, “uno dei gatti che sfamo e curo preso a fucilate: ha pallini in tutto il corpo”

Un gatto preso a fucilate, un altro ignobile gesto compiuto da qualche sprovveduto nelle campagne quartesi di Flumini, per la precisione in via Is Ammostus. Biondo, questo il nome del micio, è stato trovato agonizzante da Emanuela Mura, residente nella strada e che, da tanto tempo, segue una colonia che si è stabilita davanti alla sua abitazione: “Il gatto ha quattro anni, lo seguo e mi prendo cura di lui sin da quando un’altra famiglia se n’era andata via dalla zona”. La Mura, assistente legale, è anche una delle volontarie impegnate a seguire e tutelare la colonia felina: “Il micio ha pallini in tutto il suo corpicino, soprattutto nella zona delle costole, e uno gli ha gravemente lesionato la vescica, causandogli una ostruzione. Il veterinario l’ha già sottoposto ad un intervento chirurgico, una uretrostomia. Verrà sottoposto a flebo e ciclo di antibiotici e antinfiammatori”La Mura è furiosa: “Oggi è toccato a Biondo, sette mesi fa è sparito nel nulla un altro dei gatti che seguo. Andrò dai carabinieri per sporgere denuncia, ovviamente contro ignoti: cerco però dei testimoni, se qualcuno avesse visto qualcosa di utile mi scriva via email a“.