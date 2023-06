Il fatto è accaduto oggi, a notare il corpo privo di vita sarebbe stata una persona che passeggiava lungo l’arenile e che, immediatamente, ha allertato le forze dell’ordine. Intervenuti sul posto, sono state messe subito in opera le pratiche per recuperare il corpo che è stato successivamente trasportato al policlinico di Monserrato. Dai primi rilievi effettuati non sono stati riscontrati traumi o ferite riconducibili a una morte violenta.