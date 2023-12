Quartu, un appartamento in fiamme in via Pizzetti: famiglia si salva all'ultimo (VIDEO)

Paura in via Pizzetti a Quartu, nella zona di Is Arenas. Un incendio è divampato al primo piano della palazzina al civico 5: le fiamme sono partite da una bombola che, successivamente, sarebbe esplosa. Tutti gli inquilini sono stati evacuati. Due anziani, i padroni dell’appartamento, sono riusciti a mettersi in salvo insieme a un giovane, che è rimasto leggermente ustionato: appena hanno notato una fiammata si sono precipitati in strada. In azione anche due ambulanze del 118. I danni dentro la casa della coppia sembrano essere ingenti.

La fortuna è che non ci siano, comunque, feriti gravi.