Quartu, ultimi ritocchi per i 3 palloni geodetici: spazio alle associazioni sportive e scuole

I tempi per la riapertura dei 3 palloni geodetici di Quartu si restringono, dopo vari tira e molla e spostamenti di date. Il Comune, oggi, ha ufficializzato la società privata che, con 63mila euro, dovrà svolgere tutte le verifiche e i lavori legati all’antincendio nelle strutture “Tenso Valery” dentro Is Arenas, Tanca Fiorita e il pallone geodetico accanto al velodromo. Sbarrate dal 2017, dopo quasi sette anni il terzetto si impianti sportivi stanno per essere riaperti. Tutto dipenderà da quanto tempo dureranno gli ultimi, ma pur sempre fondamentali, ritocchi e verifiche. Uno degli ultimi eventi, nel pallone geodetico di Tanca Fiorita, risale ormai alla primavera del 2017, con una serie di allenamenti fatti dalle giovani di varie associazioni di ginnastica ritmica.