Quartu, tutti sotto il sole cocente fuori dalla banca: “Solo due sportelli disponibili, vergogna”

Decine di utenti, sotto il sole e il caldo in viale Marconi a Quartu Sant’Elena, sperando di poter entrare in banca. Gli sportelli disponibili? “Solo due”, denuncia a Casteddu Online Marisa Melis, una delle clienti dell’istituto di credito. Insieme a lei un’altra quindicina di persone, tutte con il numeretto: “In attesa dalle otto e trenta, sotto il sole senza nemmeno una tendina. Hanno chiuso la sede di via Danimarca, più altre filiali. Qualcuno se n’è andato, stremato dalla lunga attesa. Dopo un’ora eravamo arrivati solo al numero cinque, con ventotto persone in attesa”. È uno dei drammi, se così si possono definire, legati alla chiusura di varie filiali, non solo del Banco di Sardegna.

“Anch’io, come altri clienti, ho avuto un malore legato al caldo. Impossibile attendere il proprio turno dentro, le disposizioni sono chiare, si entra solo quando si viene chiamati. È una situazione vergognosa, soprattutto in questi giorni di grande caldo è impossibile avere la forza di attendere sotto il sole”.