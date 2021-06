Quartu, troppo caldo all’hub vaccinale di via Beethoven: ecco i condizionatori

Quartu Sant’Elena – Iniziati i lavori all’hub vaccinale di via Beethoven che verrà dotato degli impianti che refrigireramno l’ambiente.Il sindaco Graziano Milia: “Un’iniziativa utile non solo per chi si reca al palazzetto di via Beethoven ma anche necessaria perché i vaccini, che vengono lì depositati, hanno necessità di una temperatura che non sia troppo alta”.Il comune per questo intervento ha stanziato 65 mila euro.Nonostante le difficoltà che si sono registrate, come in tutta la Sardegna, a causa della decisione ministeriale di sospendere la somministrazione del vaccino Astrazeneca per gli under 60, sono numeri importanti quelli che l’hub quartese, operativo da circa due mesi, registra ogni giorno. Sono già state superate le 60 mila inoculazioni, tra prima dose e richiamo.Intanto i positivi in città continuano a diminuire: sono circa 20 i casi e nessun positivo in più. Un’unica raccomandazione da parte del primo cittadino Graziano Milia: “Continuiamo a mantenere le misure di precauzione, questa è una delle vie fondamentali per cercare di uscire fuori definitivamente da questa vicenda”.