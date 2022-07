Quartu, troppe rette non versate: figli senza mensa e senza scuolabus se i genitori non pagheranno in anticipo

Troppe rette non pagate tra mensa e scuolabus, il Comune di Quartu passa al contrattacco e decide, per ora solo con l’ok della Giunta, ma presto arriverà anche quello dell’Aula, di cambiare le regole a partire dal prossimo anno scolastico. La decisione è messa nero su bianco in una delibera della Giunta Milia. Si legge chiaramente che “nella fase applicativa del regolamento comunale del servizio di trasporto e per il servizio mensa nella scuola dell’obbligo e dell’infanzia, sono emerse criticità operative, con particolare riferimento alle ipotesi in cui non vengono pagate le rette per il trasporto scolastico e che il recupero delle stesse risulta oneroso e dispendioso”. E, allora, arriva la stretta. Come? Bisognerà iscriversi solo online e versare una quota, un anticipo. I genitori che non lo faranno non potranno, di conseguenza, garantire al proprio figlio o ai propri figli lo scuolabus e la mensa. Ecco le nuove regole che, presto, saranno approvate dal Consiglio: “Per il servizio di trasporto l’iscrizione sarà esclusivamente online con l’appropriata domanda presente nel sito del Comune. Il mancato pagamento del trasporto, se non anticipato all’atto della presentazione della domanda, comporterà l’esclusione dal servizio nell’anno scolastico di riferimento. Se l’alunno non usufruisce più del servizio di trasporto, il genitore o chi ne fa le veci deve effettuare la comunicazione scritta da far pervenire all’ufficio Pubblica Istruzione almeno un mese prima. In caso contrario non si potrà effettuare il rimborso previsto dalla normativa. Il pagamento del contributo per la fruizione del servizio di trasporto scolastico è parametrato all’Isee in corso di validità e per eventuali riduzioni della tariffa deve essere allegato alla domanda di iscrizione. Lo stesso deve essere effettuato in maniera anticipata fino a 100 euro e deve essere allegato alla domanda di iscrizione 2. Per importi superiori a cento euro il pagamento potrà avvenire in due parti, (settembre-gennaio e febbraio-giugno), la metà al momento dell’iscrizione e l’altra metà/saldo, entro il giorno 10 del mese di febbraio dell’anno scolastico in corso”.