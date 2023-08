Quartu, tragedia sfiorata in via Perosi: un grosso ramo di una pianta si spezza a causa del forte vento

Quartu Sant’Elena – Tragedia sfiorata in via Perosi, un grosso ramo di una pianta si è spezzato a causa del forte vento: “Per miracolo non sono stato colpito” racconta Federico, un residente del luogo, “per un caso fortuito non mi ha colpito in testa”. Il fatto è avvenuto questa sera: il ramo, di uno degli alberi presenti nello spiazzo sterrato adiacente ai marciapiedi, è crollato riversandosi proprio lungo il passaggio pedonale. In quel momento stava transitando un cittadino che, per fortuna, è stato solo sfiorato dal tronco. Le forti raffiche di vento di maestrale che hanno interessato tutta l’Isola in questi giorni hanno causato molti danni non solo perché hanno alimentato le fiamme dei numerosi roghi registrati un po’ ovunque, bensì perché complici della caduta di rami e tronchi. Un caso analogo a quello di Quartu Sant’Elena è stato segnalato anche a Samassi, al parco comunale due giorni fa: il ramo spezzato si è abbattuto sopra una macchina in sosta e il Comune ha subito provveduto a tagliare la pianta compromessa.