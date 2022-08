Gli Agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 35 anni per il reato di tentato furto aggravato in flagranza.

Nella notte di martedì, sulla linea 113 è giunta una chiamata che segnalava due persone, con il volto travisato, intente ad armeggiare nella serranda di un centro estetico del centro di Quartu. Alla vista degli Agenti, intervenuti immediatamente sul posto, i due uomini si sono dati alla fuga e durante il loro inseguimento uno dei due è stato fermato e accompagnato negli Uffici del Commissariato.

L’uomo, un 35enne disoccupato e già noto per i suoi numerosi precedenti di Polizia, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato in flagranza.

