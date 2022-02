Quartu, telelaser implacabile: una patente ritirata e 3 multe sulla “pista” del lungomare Poetto

Quattro ore di verifiche sul bordo del lungomare più vicino alle saline, risultato: una patente ritirata e tre multe per eccesso di velocità. È il bilancio del primo giorno con il ritorno, dopo più di due anni, del telelaser a Quartu Sant’Elena. La postazione piazzata dagli agenti della polizia Municipale ha permesso di scovare quattro furbetti che stavano spingendo troppo il piede sull’acceleratore a pochi metri dalla spiaggia del Poetto. In un caso si è reso necessario il ritiro della patente di guida, oltre alla sanzione salata. Ed emerge un dato importante: tutti i multati sono automobilisti, i centauri passati tra le nove e le tredici nelle corsie del lungomare hanno sempre rispettato il limite massimo. I prossimi tre appuntamenti, già messi in calendario dagli agenti, dei controlli col telelaser sono quelli del diciassette e del 24 febbraio dalle 14:30 alle diciannove e del ventidue febbraio dalle 9 alle 13:30.Avanti col telelaser, quindi, con l’obbiettivo di aumentare, nei prossimi mesi, le strade interessate dai controlli. Ancora nessuna novità, invece, per quanto riguarda l’installazione di nuovi autovelox a Quartu.