Quartu, tamponamento a catena in viale Marconi: tre feriti. Incidente questo pomeriggio in viale Marconi alle porte della città. Tre le vetture coinvolte in un maxi tamponamento e altrettante le persone ferite. Per tutti è scattato il codice rosso per dinamica, ma una volta giunti sul posto gli operatori del 118 hanno assegnato soltanto un codice verde. Traffico in tilt nella zona dell’incidente.

