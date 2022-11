Quartu, svolta sul Capodanno: “Concerti e spettacoli diffusi nelle piazze per brindare al 2023”

Il Natale, certo, con eventi in piazza e, molto probabilmente, mostre culturali. Ma a Quartu, a meno di due mesi dal 2023, la voglia di avere un Capodanno diffuso nelle piazze cittadine aumenta giorno dopo giorno. E oggi, dopo il bando del Comune legato all’organizzazione degli eventi per il fine anno, con oltre centomila euro messi a disposizione, quella che sembrava essere solo un’ipotesi prende sempre più una forma concreta: San Silvestro in musica, con bande e gruppi pronti a brindare all’anno nuovo con i cittadini e, si spera, anche con i turisti. La settimana prossima potrebbe già essere stilato un primissimo calendario, l’occasione è l’incontro in commissione Attività produttive tra l’assessora al Turismo Rossana Perra. Il piano viene anticipato dal presidente della commissione, Franco Tocco: “Siamo la terza città della Sardegna e dobbiamo essere presenti anche a Capodanno. Siamo vicini a Cagliari e c’è una normale competizione, possiamo portare nelle piazza tanti gruppi musicali”. Il budget attuale, 104mila euro, potrebbe essere incrementato, in caso di proposte ritenute valide dall’amministrazione comunale. “L’idea del Capodanno diffuso è utile a tutti, anche ai commercianti”, osserva Tocco. “Infatti, stiamo per creare una consulta delle attività produttive, i membri saranno anche i rappresentanti dei centri commerciali naturali che, negli ultimi anni, sono nati a Quartu”.