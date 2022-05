Libri, velieri, lampade, tavoli e francobolli. Tutto antico ma immerso nella modernità della via Eligio Porcu pedonale, a Quartu. Il mercatino dell’antiquariato all’aperto ha visto la partecipazione di molte persone, nel terzo venerdì consecutivo senz’auto nella strada dello shopping che continua a cercare un netto rilancio dopo anni di crisi. Decine di espositori, venuti da tutta la Sardegna, sono riusciti a incuriosire, e in più di un caso a fare aprire il portafoglio, ai quartesi che hanno deciso di fare qualche “vasca” in pieno centro. L’evento, come sempre, è stato organizzato del consorzio dei commercianti della via, già impegnati a organizzare il prossimo appuntamento, tra sette giorni esatti.

Il vicepresidente Efisio Mameli è soddisfatto, ma non nasconde che si può fare di più: “Ora dobbiamo muovere la parte mangereccia, mettendo dei banconi per vendere torrone, panini e patatine. O ci organizziamo noi, i panini possiamo farli da soli, o ci affidiamo alla collaborazione con qualche sponsor”, dice, “se venisse qualche operatore per proporre lo street food sarebbe un’aggiunta importante”.

