Quartu, strade disastrate dal centro a Flumini: “Da Milia nessuna risposta concreta, cittadini insicuri”

Via Biora, via Cesare Cabras, via Dante, via Eleonora d’Arborea, via Figari, via Fiume, via Is Meris, via Lago di Varese, via Mar Egeo, via Melibodes, via Nasturzi, via Nivola, via Santa Lucia, via Sant’Antonio, via Sassari, via Varsavia e la strada comunale Sant’Anastasia. Chilometri e chilometri di strade di Quartu, disastrate, ed elencate dal consigliere del Psd’Az Christian Stevelli in un lungo post di attacco alla Giunta Milia. Ci sono 2,5 milioni per rifare le vie del centro, più un milione per quelle del litorale, dal Margine Rosso a Capitana. Ma tante vie sono rimaste escluse: “Nonostante abbia presentato 30 emendamenti, di cui la maggior parte dedicati al rifacimento dei tratti stradali, sia del litorale che del centro storico, la situazione ad oggi rimane la stessa”, dice Stevelli. “Il sindaco Milia e l’amministrazione comunale dovrebbero intervenire per garantire la sicurezza stradale dei cittadini. Ma ancora oggi i quartesi non hanno avuto risposte concrete, nonostante i diversi milioni previsti in avanzo di amministrazione”.