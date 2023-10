Quartu, stop a chi occupa alloggi popolari senza diritto: "Gli irregolari dovranno cercarsi un'altra casa"

Il Comune di Quartu accende i fari su tre palazzine popolari di via della Musica nelle quali, spalmate su trentasei appartamenti, oggi vivono centonove persone. Lo fa con una delibera ufficiale della Giunta Milia, e l’obbiettivo è di mettere ordine dopo tanti anni per quanto riguarda l’assegnazione degli alloggi: “Negli anni si sono succedute assegnazioni e occupazioni, a volte, irregolari”, osserva il vicesindaco Tore Sanna. “Vogliamo mettere ordine e per questo abbiamo convocato, la settimana prossima, tutti negli uffici comunali di via Zara. Lì ci saranno i funzionari dell’ufficio patrimonio, della polizia Locale e gli assistenti sociali a disposizione dei residenti, che dovranno compilare delle domande e certificazioni, in modo da procedere ad una definizione delle occupazioni degli appartamenti che metta anche loro al riparo da qualunque problema. Chi risulta irregolare dovrà cercarsi un’altra casa”, avvisa Sanna. Che, però, è fiducioso: “Da una prima analisi molti rientrano nei requisiti previsti dalla legge per avere quel tipo di alloggi”.

Dal Comune informano che esiste la possibilità di regolarizzarsi online. La procedura di regolarizzazione si svolgerà esclusivamente nelle giornate dal 18 al 26 ottobre 2023 con l’ausilio del personale del Comune di Quartu Sant’Elena mediante la compilazione assistita di istanze online. Sul Sito www.comune.quartu.ca.it è stato pubblicato l’avviso per la compilazione assistita delle istanze on line da parte dei cittadini interessati.