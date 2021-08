Quartu, stanziati 30mila euro per la campagna di sterilizzazione dei cani

QUARTU SANT’ELENA STANZIATI €30.000 PER LA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE DEI CANI RURALI E PADRONALI FEMMINA.

RADIO ZAMPETTA SARDA, ECCO TUTTE LE INFORMAZIONI.

La Dott.ssa Perseo, Garante degli Animali del Comune di Quartu Sant’ Elena informa i cittadini della notevole iniziativa inerente al Bando di Sterilizzazione dei cani.

Chi fosse interessato si deve collegare sul sito del Comune di Quartu Sant’ Elena BANDO DI STERILIZZAZIONE CANI COMUNE DI QUARTU, il presente avviso è rivolto:

︎Ai cittadini con residenza nel Comune di Quartu, possessori di cani di sesso femminile regolarmente microchippati ed iscritti nella B.D.R. (Banca dati Regione Anagrafe Canina), che vogliono sterilizzare il proprio animale, in funzione della situazione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, pari o inferiore a Euro 20.000,00.

︎ a tutti gli allevatori (singoli o associati), iscritti nella Banca Dati Nazionale (BDN); proprietari di cani di sesso femminile, regolarmente microchippati e iscritti nella B.D.R. (Banca dati Regionale Anagrafe Canina), adibiti alla custodia di greggi.

In questo caso anche le greggi e i cani da custodire devono essere presenti all’interno del territorio comunale.

Gli allenamenti avranno diritto di precedenza rispetto agli altri proprietari di cani e saranno inseriti in graduatoria a prescindere del reddito e dalla presentazione del modello ISEE.

Tutti i cittadini interessati dovranno far pervenire al Comune di Quartu Sant ‘Elena, Ufficio Protocollo apposita istanza compilata sulla base del Modello allegato al presente avviso ALLEGATO A, reperibile presso il sito internet Istituzionale di posta elettronica del Comune:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure a mezzo raccomandata A/R, in questo caso farà fede il timbro postale o mediante consegna a mano tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e inoltre il lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso l’ufficio Protocollo che ne rilascia apposita ricevuta, sito in via Eligio Porcu 141, piano terra.

Nell’oggetto dell’ istanza bisognerà riportare la dicitura: ” Domanda per la sterilizzazione gratuita per cani padronali o da gregge” all’Attenzione dell’ufficio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile.

Scadenza 6 Settembre 2021 alle ore 13.00.

