Quartu, sprint finale per riparare le strade gruviera: 1,9 milioni e operai anche a Flumini

A Quartu gli operai si preparano a portare e posare il nuovo asfalto in tante nuove strade, incluse quelle del litorale di Flumini. Lì, tra fossi e pavimentazione spaccata, sembra di camminare sulla Luna, o quasi. Ci sono un milione e 900mila euro e gli uffici comunali dei Servizi Tecnologici hanno nominato la commissione che dovrà approvare definitivamente la gara per l’affidamento. Ci sono stati dei sopralluoghi ed è emerso che tante strade, a causa di una situazione di abbandono lunga anni, versano in una condizione di “avanzato degrado”. E diciamo pure che si notava anche senza essere competenti in materia, prova ne sono i tanti sos e segnalazioni quotidiane dei cittadini. Un gruppo di quattro dipendenti comunali dovrà fare le ultime verifiche e dare la benedizione definitiva agli interventi. Come era già stato anticipato qualche settimana fa, l’asfalto nuovo arriverà anche lontano dal centro, in molte strade comprese da subito dopo Bellavista sino a Capitana. Nel cuore di Flumini, a pochi metri dalle spiagge, gli operai arriveranno, salvo imprevisti, all’inizio della nuova stagione estiva.