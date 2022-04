Quartu, sport gratis per tutti i bimbi: “Torniamo alla normalità dopo il Covid”

Sport gratis per un mese per i piccoli quartesi: un uovo di Pasqua molto speciale che prevede dal 26 aprile al 31 maggio attività ludico-motorie e tanto divertimento per tutti i bambini nati nel 2019. L’ iniziativa, svolta con il patrocinio del Comune di Quartu Sant’ Elena, è frutto della collaborazione fra quattro società sportive cittadine: la capofila Ferrini Basket, la Ritmica 2000, il Tennis Tavolo Quartu e lo Sporting Club Tennis, unite nell’intento di promuovere la socializzazione e il ritorno alla normalità per i più piccoli nati sotto pandemia, stimolando la loro curiosità e l’amore per lo sport. Un progetto sperimentale, che in futuro potrà essere esteso a tutti i bimbi da 0 a 5 anni. Le attività, completamente gratuite, si svolgeranno per un mese all’interno della palestra Sant’Elena, in via Pessina 29, a Quartu Sant’Elena. Per informazioni e iscrizioni è sufficiente scrivere una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Un aiuto concreto e importante al ritorno alla normalità dopo i duri anni del Coronavirus.

Il sindaco Graziano Milia benedice il progetto: “Ringrazio tutte le associazioni sportive cittadine che cercano di riprendersi e di partecipare, di collaborare, mettendo insieme tante società che spesso sono in concorrenza tra loro. Mi pare che abbiano capito che si devono mettere insieme per dare il loro contributo alla crescita della città. Sosteniamo queste iniziative”, afferma il sindaco. “Abbiamo problemi da risolvere sulle strutture sportive ma in tempi molto più rapidi di quelli che potessimo immaginare saremo in grado di avviare un recupero serio”.