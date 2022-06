Quartu, spaccata nella tabaccheria di via Turati: “Hanno rubato tanti gratta e vinci e il fondo cassa”

Furto con spaccata nella tabaccheria di via Turati a Quartu Sant’Elena. I ladri sono riusciti a fuggire con diversi pacchi di gratta e vinci e il fondo cassa: il blitz è avvenuto nella notte, verso le 2:30. A raccontare cosa è successo è il titolare, Paolo Urpi: “Hanno forzato la serranda e il vetro della porta con un piede di porco, prima ancora hanno tagliato un lucchetto. Poi, una volta dentro, sono rimasti poco tempo perchè l’allarme è scattato subito”, racconta Urpi. Sul posto è intervenuta una vedetta di una società di vigilanza privata e un’auto dei carabinieri. “Domani dovrò andare in caserma per sporgere denuncia. Non sono mai stato vittima di un furto”, prosegue il tabaccaio, “per fortuna sono assicurato e i danni, a prescindere, non sono stati ingenti”. E i malviventi, soprattutto, potrebbero avere le ore contate. “Ho una telecamera esterna ma anche delle fotocellule che fotografano chiunque ci passi davanti. I filmati saranno analizzati dai carabinieri”.