Quartu sotto choc per l'omicidio di Gabriele Pergola: l'incontro fatale deciso con un sms

Quartu è una città sotto choc per la morte di Gabriele Pergola. Sui social ci sono decine di messaggi di cordoglio, da parte di chi conosceva il 43enne per la sua attività di barista saltuario o gestore di un’agenzia di scommesse e chi, invece, lo conosceva sin dai tempi delle scuole. I parenti e gli amici dell’uomo faticano ancora a capacitarsi di quanto accaduto due notti fa nel b&b di via Nazionale a Quartucciu. Pergola ha incontrato Cabras dopo un rapido scambio di sms e chiamate: la verità emerge dallo smartphone della vittima, controllato dai carabinieri. È probabile, ma non certo, che vittima e assassino si conoscessero già da prima, più che altro perché il 19enne era spesso a Quartu. Nella stanza al primo piano della struttura ricettiva Gabriele Cabras ha strangolato Pergola al culmine di una furiosa lite, prima di scappare.

I seicento euro ritrovati in tasca dai carabinieri rappresentano un piccolo giallo: sono stati rubati a Pergola oppure no? Potrà essere l’assassino a dissipare il dubbio domani, quando sarà interrogato dal giudice nel carcere di Uta, alla presenza del sul legale Giovanni Cabras. Sempre domani l’autopsia sul corpo della vittima.