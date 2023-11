Quartu sotto choc per la morte di Mattia Casula, stroncato a 28 anni dalla leucemia

Quartu si è risvegliata tra le lacrime per la scomparsa di un suo giovane concittadino, Mattia Casula. Aveva ventotto anni e, purtroppo, ha perso la sua battaglia contro la leucemia. A piangerlo, anche sui social, non solo i suoi tantissimi amici ma anche esponenti della politica quartese: “La morte vile e dispettosa ha voluto con se il tuo sorriso. Questa notizia mi ha sconvolto. Ciao Mattia”, scrive il consigliere comunale Tonio Pani, che ha anche pubblicato una foto di Mattia. Il giovane lascia i genitori, Ignazio e Fausta, due fratelli, Cesare e Marco, una sorella, Sabrina, e la sua fidanzata, Valentina, che è stata sempre insieme a lui sino alla fine. La notizia della sua scomparsa ha presto fatto, in mattinata, il giro di tutta Quartu. “La terra ha perso un angelo, Mattia era molto ma molto buono”, così lo ricorda più di un parente.

Il funerale sarà celebrato domani, martedì 7 novembre alle 15, nella chiesa di Flumini di Santa Maria degli Angeli.