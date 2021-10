Quartu, sos pappe per i tantissimi gatti di Quartu in difficoltà: “Vi prego, aiutateci con le donazioni”



“Sono al collasso, il Rifugio e i tantissimi gattini che io e le volontarie seguiamo per la strada hanno bisogno del vostro aiuto, non abbiamo più cibo e non sappiamo come saldare le spese veterinarie sia per le cure che per le sterilizzazioni.

Abbiamo recuperato 16 cuccioli vittime di abbandono, nessuno se n’è fatto carico e noi non potevamo girare la faccia, il nostro amore va oltre.

Se qualcuno di buon cuore non ci dà una mano sarò costretta a chiudere tutto e liberare i gatti in strada, lasciandoli a una sorte infausta.

Vi chiedo di non mettermi davanti a questa scelta, una piccola donazione da parte di tanti fa la forza.

Collaboriamo tutti uniti, aiutateci a salvare queste povere creature.

Oggi c’è la raccolta alimentare presso il Conad di via Marconi a QuartuSant’Elena , oppure potete aiutarci con delle donazioni :

Poste Pay:

4023 6009 6010 2624

Zonca Raimondo

IT97O0760104800001023071499

Intestatario Zampe Matte Paypal:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Grazie di cuore a chi ci aiuterà.

Mi potete contattare al 335 14 67 414″

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

