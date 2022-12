Quartu, sos a Flumini: “Market chiuso sino a Pasqua e tanti abitanti senza servizi”

“Ci giunge notizia che il market in servizio a Costa degli Angeli a metà dicembre chiuderà per poi riaprire solo stagionalmente 6-7 mesi l’anno a partire probabilmente da Pasqua”. A lanciare l’allarme con un post ufficiale su Facebook è l’associazione turistica di Quartu Sant’Elena di Roberto Matta. Il supermercato in questione è quello di via Liri, nel cuore di Flumini. “Un servizio importantissimo per i numerosi residenti di Marina Residence, Stella di Mare, Costa degli Angeli e Capitana che a questo punto dovranno spostarsi nell’altro punto vendita in zona Su Stangioni”, osserva Matta.

Il presidente spiega, a Casteddu Online, di aver parlato con il responsabile del punto vendita e ai dice pronto a informarsi “se sia regolare in termini di regolamenti e codice del commercio visto che è l’unico market di beni di prima necessità in un’area densamente popolata”. Le cause della serata sino alla prossima primavera? Economiche, a quanto pare: “Pur comprendendo le necessità e le problematiche di chi fa impresa e si trova a fare i conti coi costi fissi lievitati a causa del caro energia, ci chiediamo se in un ottica di bilancio annuale dell’attività, questi costi non potessero essere riassorbiti durante il periodo di media-alta stagione quando i fatturati sicuramente si fanno più interessanti e sostenibili”

“Il market di via Liri è un presidio importantissimo per i residenti, vista la carenza in zona di negozi di beni di prima necessità, che a questo punto si troverebbero costretti a doversi spostare necessariamente in auto nel punto vendita più vicino distante, a seconda dei casi, dai 3 ai 6 chilometri di distanza. Preghiamo la gestione di riconsiderare l’opportunità di mantenere operativo il punto vendita 12 mesi l’anno in un quartiere che anche alla luce della sua riqualificazione in corso da parte dell’amministrazione comunale, vedi nuovi asfalti, sta rinascendo a nuova vita”.