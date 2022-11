Quartu, slittano al 2023 i lavori straordinari dei palloni geodetici: 98mila euro per riaprirli

I tempi per la riapertura dei 3 palloni geodetici di Quartu si allungano. Solo oggi, infatti, è stata firmata la determina del progetto esecutivo per il restyling delle tensostrutture. Novantottomila euro per svolgere tuti i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dell’antincendio, indispensabile per rimettere in pista le strutture in maniera totalmente sicura. Ora bisogna attendere i tempi del bando e dell’affidamento della gara e, stando a quanto appreso dalla nostra redazione da parte della Cirella Engineering, la società napoletana che ha redatto il piano, “i mesi di marzo e aprile segnati nei documenti son quelli del 2023”. Il “Tenso Valery” dentro Is Arenas, Tanca Fiorita e il pallone geodetico accanto al velodromo restano sbarrati almeno sino all’anno nuovo. Spazi in meno per lo sport nella terza città della Sardegna, insomma. Uno degli ultimi eventi, nel pallone geodetico di Tanca Fiorita, risale al 2017, con una serie di allenamenti fatti dalle ragazze di varie associazioni di ginnastica ritmica. E adesso, bene andando, almeno altri sei mesi di attesa prima dei nuovi tagli del nastro da parte dell’amministrazione comunale quartese. Quando saranno finalmente aperti, le associazioni sportive che vorranno utilizzarli per allenarsi o gareggiare pagheranno un canone simbolico, in cambio però dovranno gestirli.