Quartu, si salva dall'incendio ma la casa è inagibile: "Chi può affittarmene una?"

“Martedì notte, per via di un incendio accaduto nel garage sotto la mia abitazione, dichiarata inagibile, mi ritrovo insieme ai miei due bimbi senza una casa. Cerco disperatamente una casa in affitto a Quartu, massimo Quartucciu. Chiedo a chi ne avesse piacere di condividere questo annuncio o nel caso di contattarmi. Vi ringrazio anticipatamente”. A scriverlo, in un post pubblico sul suo profilo Facebook che ha già collezionato centinaia di condivisioni, è Ilenia Pau. La donna è scampata all’incendio, probabilmente doloso, divampato due notti fa. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno raggiunto il primo piano, mettendo in sicurezza tutte le persone presenti al momento del rogo. Due sono finite all’ospedale, fortunatamente stanno bene. Chi si ritrova senza un tetto è proprio Ilenia: l’abitazione è ko e dovranno essere eseguiti dei lavori per riqualificarla tutta e metterla in sicurezza, prima che possa tornare abitabile.

I danni, come detto, sono ingenti. Oltre alle automobili, è andato totalmente distrutto il garage al piano terra e il fuoco ha danneggiato seriamente anche la casa della giovane madre di due bimbi piccoli.