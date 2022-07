Quartu, si regalano bellissimi cuccioli di Anstaff: “Solo per adozioni responsabili”

RADIO ZAMPETTA SARDA:” SI REGALANO CUCCIOLI DI AMSTAFF, SOLO ADOZIONI RESPONSABILI “.

Si REGALANO cuccioli di Amstaff non puri, solamente a persone FIDATE che se ne prendano cura dovutamente. I cuccioli hanno circa 2 mesi e si trovano a Quartu

Contattare il numero: 3405762711

Astenersi dal commentare con cattiverie in quanto il cane al suo primo calore è scappato da casa per poi essere ritrovata per fortuna ma con una gravidanza a sorpresa. Regaliamo i cuccioli in quanto impossibilitati a malincuore a tenerli solo a gente buona e fidata.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline