Quartu, sì definitivo al nuovo velodromo con l’area per spettacoli e concerti

Ok dalla Giunta Milia al progetto definitivo per il nuovo velodromo di Quartu. Con il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica la partita per riqualificare l’area, abbandonata da tanti anni ai bordi della Ss 554, entra davvero nel vivo. Un grosso passo avanti era già stato fatto a dicembre, con l’approvazione del progetto esecutivo: i soldi in cassa ci sono già, un milione di euro, e l’azienda che si aggiudicherà i lavori dovrà terminarli in trenta settimane. Il velodromo quartese è una delle poche strutture sportive specificamente dedicate al ciclismo all’interno dell’area più vasta, che comprende l’intera città di Cagliari. La riqualificazione rappresenta una doppia opportunità: da una parte restituire al Comune una centralità nuova, innescando un processo di riqualificazione urbana con opere di urbanizzazione e ridefinizione degli spazi pubblici e, dall’altra, rendere più vive aree della città dove, oltre a eventi e competizioni sportive, sarà possibile anche imbastire eventi all’aperto. Quali? Dal Comune l’hanno detto e ripetuto: spettacoli, concerti e show, ai quali poter assistere seduti su gradinate nuove di zecca. Il progetto prevede il recupero funzionale delle piste e il rifacimento delle tribune, con la creazione di postazioni specifiche dedicate a spettatori diversamente abili, realizzate tramite la posa in opera di una struttura metallica che andrà a poggiarsi sulle gradinate esistenti. Previsto anche il recupero degli spogliatoi e dell’infermeria, anche in questo caso con la creazione di servizi dedicati ad utenti disabili. Previsto anche il rifacimento dei bagni e della tribuna stampa e il potenziamento degli impianti elettrici parzialmente compromessi.