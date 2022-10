Quartu, sì alle lezioni di sicurezza stradale nelle scuole: “Anche per guidare i monopattini”

Sì ai corsi di educazione stradale nelle scuole superiori di Quartu Sant’Elena. La Giunta Milia ha deciso di utilizzare duemila euro, soldi ottenuti grazie alle multe elevate per le violazioni al codice della strada, per fare organizzare agli agenti della polizia Locale tante lezioni negli istituti cittadini superiori. Non solo auto e moto, spazio anche a tutte le regole legate all’utilizzo dei monopattini, in funzione nella terza città della Sardegna già da qualche mese e già molto utilizzati. Il calendario delle lezioni sarà stilato in autonomia totale dai dirigenti scolastici che accetteranno di organizzare le lezioni.

Il vicesindaco Tore Sanna promuove l’iniziativa: “Gli agenti organizzeranno incontri di formazione ad hoc, è necessario che i giovani conoscano tutte le regole”.