Quartu, sì a luna park e circhi nel maxi spiazzo di via Cecoslovacchia: "Ma senza animali"

La Giunta Milia approva definitivamente lo storico maxi spiazzo di Pitz’e Serra a Quartu, tra via Cecoslovacchia e via Polonia, come area adatta ai luna park e ai circhi. Lo sterrato accanto a quella che, in futuro, sarà una strada a quattro corsie si trova, infatti, in una posizione ideale soprattutto per quanto riguarda il problema del rumore. Lì, i decibel in eccesso non creerebbero danno a nessuno. Ecco perché, da ora in poi, tutti quelli che vorranno proporre autoscontri, giostre o esibizioni di giocolieri e funamboli potranno contare sullo spiazzo a poche centinaia di metri dalla Ss 554. E, se dovesse essere già occupato, sarà possibile rivolgersi a titolari di aree private ma bisognerà avere tutte le carte in regola, soprattutto per quanto riguarda il piano acustico.

Di sicuro, a Quartu non troveranno spazio circhi con animali. Dal Comune, infatti, c’è la conferma del “no” alle esibizioni di leoni, tigri, dromedari coccodrilli o altri animali ammaestrati.