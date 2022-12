Quartu, sì a bar e aree verdi nella nuova biblioteca con mappe tattili e tablet per disabili

C’è un bellissimo regalo sotto l’albero di Natale di Quartu, 500mila euro sicuri di fondi Pnrr per potenziare la biblioteca comunale di via Dante. Ad annunciarlo è il sindaco Graziano Milia: “L’obbiettivo di trasformarla in un vero e proprio cuore pulsante della cultura in città. L’ufficialità è arrivata pochi giorni fa, con la pubblicazione delle graduatorie delle proposte progettuali ammesse al finanziamento del bando per interventi dedicati alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non di proprietà ministeriale. Si tratta di una notizia importante che unita ad altri tasselli come quello dell’avvio dei lavori per il recupero del cineteatro in città ci avvicina all’obiettivo di rilancio di Quartu come città della cultura”.

Il progetto era stato anticipato a Casteddu Online, ad agosto, carte alla mano, dal vicesindaco Tore Sanna: “Punti ristoro, caffetterie e bookshop in arrivo, ma soprattutto giù tutte le barriere architettoniche e percorsi dedicati ai non vedenti e ai non udenti. L’idea centrale è quella di trasformare le due biblioteche in oasi verdi, fruibili in ogni momento dai cittadini. Ci saranno panchine e alberi nei cortili interni, parcheggi dedicati ai disabili, gli operai elimineranno rampe e gradini che, oggi, rendono molto difficile poter entrare a chi deve spostarsi in carrozzina o ha altre disabilità. E, dentro, ci saranno anche pannelli tattili per i non vedenti e tablet moderni e speciali che permetteranno la consultazione di libri anche ai non vedenti”.

Milia aggiunge altri importanti dettagli: “Il finanziamento appena ottenuto per la biblioteca servirà è migliorare l’esperienza dell’utente nella fruizione degli spazi e dei servizi a partire dalla catena di accessibilità ibrida fisico-digitale, in grado di includere esigenze specifiche di tutti, compresi coloro i quali hanno diverse capacità fisiche o cognitive. La nuova Biblioteca offrirà un’esperienza integrata, multifunzionale, interattiva, semplice, in grado di valorizzare l’enorme potenziale informativo-documentale racchiuso al suo interno. Saranno potenziate anche le funzioni di accoglienza e la valorizzazione degli spazi esterni, in un’ottica ancora una volta multifunzionale e con una particolare attenzione all’abbattimento di ogni tipo di barriera. A queste somme potranno poi aggiungersi ulteriori 600mila euro di fondi in bilancio, su cui stiamo lavorando anche nell’ottica di valorizzare ulteriormente l’esperienza ed il contributo del centro di documentazione e lettura intitolato ad Anna Castellino e che trova la sua sede elettiva proprio all’interno della biblioteca comunale di via Dante”.