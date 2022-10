Ha sfondato, armato di bottiglia di vetro, una delle macchinette di un distributore automatico di cibi e bevande in viale Colombo, a Quartu Sant’Elena, probabilmente per svaligiarle, ma gli è andata male. Un giovane teppista, poco dopo le 4 di notte, è stato incastrato dalle telecamere della Sicurtecnica. Sul posto è arrivata una pattuglia armata e, dalla centrale operativa, sono state avvisate subito le forze dell’ordine. Il malvivente ha cercato di scappare ma la guardia armata è riuscita a bloccarlo, con il supporto di due poliziotti. Dopo qualche minuto di tensione, quindi, il ragazzo è stato identificato e portato negli uffici del commissariato.

