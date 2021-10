Quartu, scontro sui costi dell’asilo: “Aperto troppo in fretta, le famiglie pagheranno 750 euro al mese”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

Inaugurato da pochi giorni, fioccano già le polemiche sull’asilo di via De Cristoforis a Quartu Sant’Elena. E scoppia il “caso” delle rette da dover pagare: ci sono i bonus di Comune e Regione, ricordati all’inaugurazione dai vertici delle due coop che gestiranno la struttura per cinque anni. Ma non si sa quando arriveranno. A far emergere il problema è il consigliere del Psd’Az Tonio Pani che, insieme a tutta la minoranza, ha chiesto spiegazioni: “Le mamme gioiose cozzano con le tante lamentele che abbiamo ricevuto. Ci sono figure esterne al Comune che hanno parlato di fondi che l’amministrazione avrebbe erogato alle famiglie”. E, dopo aver attaccato sui bimbi che “avevano affrontato un percorso didattico in altri asili e poi ne hanno dovuto iniziare uno nuovo”, Pani attacca sui fondi: “La retta mensile è di 750 euro, col contributo del Comune di duecento e quello della Regione i costi saranno abbattuti, ma a gennaio le famiglie saranno costrette a dover pagare 550 euro perchè il bonus regionale viene erogato nella cosiddetta annualità solare. Le due coop usufruiranno dell’asilo beneficiando anche di contributi cospicui”.L’assessora alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta ha replicato: “C”è una coprogettazione che non è riconducibile all’appalto, le due cooperative che hanno vinto una selezione pubblica sono responsabili anche della progettualità e del rischio economico ed operativo della gestione. Ecco perchè la gestione delle rette è in capo a loro, il Comune è l’ente promotore, svolgeremo funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo, periodicamente”. Una replica che non ha soddisfatto Pani: “Ho toccato aspetti didattici, della sensibilità dei bambini e della discriminazione fatta ad altre strutture private. Le somme che arrivano si sarebbero potute spalmare, così ci sarebbe stata aggregazione. Non siamo convinti che i soldi della Regione arriveranno in tempo, le famiglie monoreddito dovranno anticipare le somme e, a babbo morto, aspettare che arrivino i rimborsi”.