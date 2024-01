Quartu, scontro in viale Colombo: 3 auto coinvolte, una persona intrappolata tra le lamiere salvata dai pompieri.

Intervento dei Vvf del Comando di Cagliari nella tarda serata di ieri a Quartu per un incidente stradale in viale Colombo. Il sinistro ha coinvolto 3 autovetture. L’intervento della squadra Vf ha permesso l’estrazione di uno dei conducenti rimasto all’interno della propria auto e la messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto 3 ambulanze del servizio regionale del 118, i carabinieri e la polizia locale.