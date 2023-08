Quartu, schiusa delle uova imminente: le baby tartarughe pronte a uscire dal guscio

Schiusa delle uova imminente, le baby tartarughe pronte a uscire dal guscio e gli esperti posizionano la foto trappola per catturare il momento: tutto pronto per accogliere le nuove Caretta caretta. Viene presidiato costantemente il nido di mamma tartaruga, recintato e protetto al fine di preservare la riproduzione della specie della tartaruga marina che, anche quest’anno, ha scelto le coste sarde per depositare le sue uova. Ieri è stato effettuato un sopralluogo al nido del Poetto di Quartu da parte dell’assessore regionale all’ambiente Marco Porcu con il Centro di Recupero Sinis e Area Marina Protetta “Capo Carbonara” per l’installazione della foto trappola “che ci consentirà di monitorare il momento della schiusa” comunica Porcu. Due le associazioni di volontariato che partecipano al presidio del nido: Ambiente e/è Vita e Associazione di Protezione Civile e Ambientaliste.