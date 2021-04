Quartu, schianto tra un’auto e un’ambulanza in via Cagliari: feriti paziente e soccorritore

Incidente in via Cagliari a Quartu Sant’Elena tra un’auto e un’ambulanza. Lo schianto è avvenuto, forse, per una precedenza non rispettata: l’impatto non è stato leggero, e sia l’automobile sia il mezzo del 118 hanno riportato danni. E ci sono anche due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, come spiegano dalla centrale operativa di via dei Valenzani: si tratta della paziente trasportata dall’ambulanza e di uno dei soccorritori. Sul posto è intervenuta un’altra ambulanza, che ha trasportato i due feriti all’ospedale. Il traffico ha subìto rallentamenti per circa trenta minuti.