Ha scaricato da un camion macerie e altro materiale in un terreno non recintato a Flumini. Il cafone ha agito oggi alle 3.30 del mattino di fronte all’ingresso posteriore del Centro Servizi Flumini. Alarm System, che vigila sul centro servizi, ha potuto riprendere con le telecamere il mezzo ed è in fase di verifica la proprietà dello stesso per la denuncia alle autorità competenti.

“Chiediamo la massima collaborazione per far sì che colui che ha compiuto questo gesto non rimanga impunito e che tutti siano consapevoli della gravità di certi comportamenti”, si legge nella pagina Facebook del Centro servizi Flumini di Quartu.

