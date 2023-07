Quartu Sant'Elena, a fuoco i mastelli nell'ala nuova del cimitero

Un atto doloso o accidentale non si sa, quel che è certo che due giorni fa un incendio ha interessato i punti di raccolta riservati agli scarti di carta, plastica e fiori posizionati all’interno del camposanto. Il rogo ha danneggiato anche i tubi che approvigionano le fontanelle riservate a parenti e amici degli estinti che provvedono alla cura delle tombe e dei loculi. “Uno spettacolo disarmante, alla stupidità non c’è limite” osserva una cittadina. Un fatto che ha suscitato non poca indignazione nei confronti di chi non ha avuto attenzione o rispetto nei confronti del luogo che ospita il riposo eterno, simbolo della casa che conserva le spoglie mortali e che merita di essere conservato con cura e premura.