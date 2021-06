Quartu Sant’Elena: nuovo piano triennale assunzioni, 23 unità a tempo indeterminato

Quartu Sant’Elena – Nuovo piano triennale assunzioni, 23 unità a tempo indeterminato: “Servizi più efficienti per una città più moderna”.

“Quartu compie un altro passo per tornare alla normalità: con il varo del nuovo Piano Triennale per le Assunzioni contiamo di immettere entro il 2023 negli uffici di via Eligio Porcu 23 nuove unità di personale a tempo indeterminato, con una spesa che per quest’anno prevede l’importo di oltre 293 mila euro e che che a regime si attesterà sui 680 mila euro annui”. Comunica così il sindaco Graziano Milia la novità. Già dal 2021 sono previste 20 assunzioni, provenienti da procedure di mobilità o tramite graduatorie di concorsi già svolti in altri enti. A regime, il numero dei dipendenti comunali salirà fino a 315 unità, ovvero la soglia minima che consente di garantire operatività ed efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici per la collettività.

Si lavora a pieno regime nel palazzo comunale, tante le novità e i progetti in cantiere. Sul fronte dell’esecutivo sono state poste le basi per l’avvio delle opere pubbliche da qui alla fine dell’anno e che comprende, tra l’altro, il rifacimento di nuove strade, la sistemazione degli impianti sportivi cittadini.

In Giunta è stato anche deliberato il documento che dà impulso alla creazione del calendario dell’EstateQuartese.

Inoltre il Consiglio Comunale ha licenziato all’unanimità il Regolamento propedeutico alla costituzione della Compagnia Barracellare quartese: un provvedimento molto atteso, che garantirà il presidio del territorio contro i reati di tipo ambientale ed il ritorno alla legalità nel territorio vasto del nostro comune. Fra i compiti dei Barracelli rientrano infatti non solo la sorveglianza delle proprietà loro affidate dai privati, ma anche il supporto alle autorità di vigilanza e di polizia con compiti di protezione civile, prevenzione e repressione dell’abigeato ed infine prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale come ad esempio le discariche abusive di rifiuti civili ed industriali.

Non solo: Quartu si dota per la prima volta del “Garante degli Animali”, figura introdotta dal nuovo Regolamento sulla Tutela e il Benessere degli Animali, con funzioni di tutela, di sensibilizzazione, di impulso e di proposta, riguardanti il mondo animale e la sfera specifica degli animali d’affezione. “Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Donatella Perseo, che all’esito della selezione pubblica va a ricoprire questo importante incarico”.