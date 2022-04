Quartu, salasso per le casse del Comune: 256mila euro per gli espropri di Sant’Anastasia

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Un debito fuori bilancio molto salato, quello che ha dovuto pagare il Comune di Quartu, condannato dal Tar nel 2018 ad un “risarcimento del danno da mancato godimento del bene, delle aree interessate alla realizzazione dell’opera pubblica piano di Zona Sant’Anastasia”. Due lotti, di circa 1800 metri quadri, finiti al centro di un contenzioso che ha visto l’amministrazione comunale uscirne sconfitta davanti al giudice. Così, dalle casse pubbliche escono 241mila euro più gli interessi, per un totale di 256mila euro. Il debito fuori bilancio è stato approvato dall’Aula con i soli voti della maggioranza, mentre l’opposizione si è astenuta: “Si tratta di un contenzioso legato ad una sentenza per l’assegnazione di due lotti nel piano di zona di Sant’Anastasia”, ricorda il presidente della commissione Bilancio, Mauro Carreras. “Il debito fa parte di un vecchio procedimento chiuso proprio in questi giorni, l’ultimo debito che riguarda contenziosi”. E la speranza è che, “con il nuovo fondo creato, i prossimi contenziosi non si trasformino in debiti”. Una causa partita da lontano, quando Graziano Milia non era sindaco. A quattro anni dalla decisione del Tar, il Comune apre il portafoglio.“Sono degli espropri”, rimarca Carreras. L’assessore comunale all’Urbanistica Aldo Vanini ricorda che si tratta di “una indennità di esproprio”. Un nuovo caso legato ad una delle zone Peep della terza città della Sardegna. L’ok dell’Aula con sedici “sì” e nove astenuti.