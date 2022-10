Quartu, rubate carrozzine e attrezzature dei cestiti disabili: “Siamo a terra, aiutateci a ricomprarle”

eva garau:

Sono amareggiati, dispiaciuti e, soprattutto, impossibilitati a riprendere con le loro attività sportive e sociali. Il gruppo della società Bads, basket disabili Sardegna di Quartu Sant’Elena, non potrà riprendere nessun allenamento dopo il furto avvenuto nel palazzetto di via Beethoven: “Hanno rubato due carrozzine speciali per le nostre cestiste Sara e Patrizia”, spiega la vicepresidente del club, Eva Garau. “Non solo. I ladri hanno portato via anche due compressori, sacche piene di attrezzature, un biliardino e un frigorifero”. Impossibile essere scappati a piedi, è probabile che abbiano agito sfruttando il buio in una struttura che è in fase di ristrutturazione ma dove, stando a quanto trapela, non ci sarebbe nemmeno una telecamera attiva. “E infatti sarà difficile avere spiegazioni dal Comune. Solo le due carrozzine valgono undicimila euro”. Il palazzetto ha ospitato i medici e gli infermieri dell’Ats per tanti mesi, quando al posto di gare e pubblico si sono somministrati vaccini anti Covid: “Abbiamo chiesto informazioni all’Ats, magari potevano avere preso carrozzine e attrezzature per errore, ma non sanno nulla”. A questo punto, le strade da seguire sono due: “I carabinieri sanno già tutto, speriamo che dalle indagini emerga qualcosa. Ai ladri che ci hanno messo in ginocchio dico di mettersi una mano sulla coscienza. Restituite tutto, dateci una mano per farci riprendere gli allenamenti e per fare in modo che altri atleti possano avvicinarsi a questo sport. Per chi volesse aiutarci, abbiamo aperto una raccolta fondi ufficiale, ci servono almeno diecimila euro”. Ecco il link: https://gofund.me/49d76ace