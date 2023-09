Quartu, ruba 300 euro di prodotti da banco in una farmacia: denunciato un pregiudicato

Ieri pomeriggio a Quartu Sant’Elena, i Carabinieri, a conclusione di una serie di accertamenti e indagini conseguenti alla denuncia querela presentata da una quarantacinquenne farmacista del luogo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un trentanovenne di Quartu, disoccupato con diverse precedenti denunce a carico. Grazie all’aiuto delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interno alla farmacia, conoscendo di persona l’autore del reato, i Carabinieri hanno individuato l’uomo come responsabile del furto di prodotti da banco per un importo complessivo di 314 euro, avvenuto nel pomeriggio del 30 agosto scorso presso la farmacia Lostia di via Danimarca.