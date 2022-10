Soddisfatto il sindaco di Quartu Graziano Milia che ha parlato di una “deviazione sopportabile” rispetto alle esigenze della terza città della Sardegna, per la quale rimane “prioritaria la maggior rapidità di collegamento possibile da e per il capoluogo”.

Rivoluzione trasporti fra Cagliari, Quartu e Quartucciu con l’accordo sulla metropolitana leggera. E’ stata infatti raggiunta la piena intesa fra i comuni di Quartu Sant’Elena, Quartucciu e Cagliari sull’ipotesi della metro da e per il capoluogo con destinazione Quartu: dal punto di innesto de Is Pontis Paris il tracciato passerà alle spalle del centro commerciale Carrefour-Le Vele, rientrando all’imboccatura del Viale Marconi all’altezza di via Maiorana, per poi proseguire verso il centro abitato.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail