Quartu, rivoluzione dopo 26 anni sulle case popolari: nuova graduatoria per avere un tetto sicuro

A Quartu arriva la svolta, attesa da decenni, per quanto riguarda le assegnazioni delle case popolari. L’ultima graduatoria è di ventisei anni fa e non è mai stata aggiornata. E la Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia, ora, vuole mettere ordine e capire, soprattutto, se chi ha un tetto comunale da ventisei anni ha ancora tutte le carte in regola per averlo. Un provvedimento che riguarda tantissime famiglie, e il piano è contenuti nella delibera approvata oggi: le situazioni di disagio di quartesi in attesa di una casa popolare sono giudicate urgenti. Meglio tardi che mai, potrebbe pensare qualcuno: dall’altro lato, però, c’è chi potrebbe avere problemi nel trovare un altro alloggio. Una situazione spinosa e ben conosciuta dall’amministrazione comunale da Area, l’agenzia regionale per l’edilizia abitativa. I punteggi di oltre un quarto di secolo fa non sono più validi, bisogna fare tabula rasa e stilare un nuovo bando. Certo, ci vorrà del tempo prima di avere un quadro chiaro della situazione, ma la strada è tracciata: fuori dalle case popolari di Quartu chi non ne ha più diritto. E sarebbero in tanti: nella delibera, infatti, si legge che “i punteggi attribuiti agli aventi diritto non rispondono più allo stato di fatto”. L’assessore comunale delle Politiche sociali, Marco Camboni, spiega quali saranno i primissimi interventi: “Ho dato mandato alla dirigente di costituire una commissione”. Appena sarà realtà, saranno vagliate tutte le richieste e posizioni dei quartesi che usufruiscono di un alloggio Erp e, in parallelo, si stilerà il nuovo bando. E solo chi avrà tutti i requisiti in regola potrà ottenere, o continuare a vivere, in un alloggio pubblico.