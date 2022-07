Quartu, ritorna il sogno della spiaggia per nudisti: tintarelle integrali tra Terra Mala e Geremeas

A Quartu ritorna il sogno della spiaggia per nudisti. Dove? Nella stessa zona in cui l’aveva pensata l’ex sindaco Stefano Delunas, cioè tra Terra Mala e Geremeas, come già scritto da Casteddu Online nel 2019. È suo, infatti, il progetto del Piano di utilizzo dei litorali confermato dall’attuale Giunta Milia. Quando sarà realtà, di sicuro non entro il 2022 e i tempi potrebbero anche essere più lunghi vista la partita milionaria del nuovo Poetto, tra gli obbiettivi c’è anche quello di favorire il turismo naturista. Di aree sportive, dune e aree di sosta per le auto se ne parla già da prima dell’arrivo dei milioni del Pnrr. E la conferma, totale, del Pul di Delunas è stata una mossa per non dover ripartite da zero. Sulla spiaggia per nudisti, l’area, segnalata con dei cartelloni, sarà distante dai chioschi e dagli stabilimenti balneari. Nei chilometri compresi tra Terra Mala e Geremeas lo spazio non manca. Oltre ai due tratti c’è Mari Pintau, Is Canaleddus, Cala Regina, tutti punti non distanti dalla Provinciale 17 e raggiungibili solo in automobile. La scelta della spiaggia per favorire le tintarelle integrali a chi vuole stare al mare completamente nudo sarà possibile farla solo quando i progettisti, gli stessi di tre anni fa, finiranno il lavoro. E, nel frattempo, il nuovo lungomare dovrà essere realtà. Il sindaco Graziano Milia, sul progetto generale, spiega che “vogliamo valorizzare dal punto di vista naturalistico tutta la nostra costa, e utilizzarla tendendo conto della salvaguardia del patrimonio naturalistico ed economico, senza distruggerla”.